Lucescu’ya son veda

80 yaşında vefat eden Mircea Lucescu, Romanya'da son yolculuğuna uğurlandı. A Milli Takımımız, G.Saray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran, kazandığı kupalarla Türkiye'de derin izler bırakan Rumen teknik direktör için ilk tören önceki gün Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena Stadyumu'nda yapılmıştı. Lucescu'nun cenazesi dün ise Aziz Eleftherios Kilisesi'nde düzenlenen ve yaklaşık iki saat süren törenin ardından Bükreş'teki Bellu Mezarlığı'na defnedildi. Törene G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk, G.Saray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban ile yönetici Çağatay Abraş, eski G.Saraylı futbolcular Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal ile Gheorghe Hagi'nin yanı sıra Mircea Lucescu'nun ailesi ve sevenleri
katıldı.