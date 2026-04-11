Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lucescu’ya son veda
Giriş Tarihi: 11.04.2026

80 yaşında hayatını kaybeden Rumen hoca, ülkesinde defnedildi. Törene Türkiye’den de çok sayıda isim katıldı

SPOR SERVİSİ
  • ABONE OL
80 yaşında vefat eden Mircea Lucescu, Romanya'da son yolculuğuna uğurlandı. A Milli Takımımız, G.Saray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran, kazandığı kupalarla Türkiye'de derin izler bırakan Rumen teknik direktör için ilk tören önceki gün Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena Stadyumu'nda yapılmıştı. Lucescu'nun cenazesi dün ise Aziz Eleftherios Kilisesi'nde düzenlenen ve yaklaşık iki saat süren törenin ardından Bükreş'teki Bellu Mezarlığı'na defnedildi. Törene G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk, G.Saray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban ile yönetici Çağatay Abraş, eski G.Saraylı futbolcular Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal ile Gheorghe Hagi'nin yanı sıra Mircea Lucescu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz