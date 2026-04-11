Pendikspor - Çorum FK maçında kazanan çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Pendikspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibinin golünü öne 21.dakikada Görkem Bitin atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 90+3. dakikada Mame Thiam kaydetti.

İstanbul ekibinde golü atan Görkem Bitin, 67. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 58'e, Çorum FK ise 64'e yükseltti.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Çorum FK, Sivasspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Mesut, kendi yarı alanından ayağının dışıyla savunma arkasına sarkan Görkem'e pasını aktardı. Kaleci Sehic'in önde olduğunu gören Görkem'in uzak mesafeden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

67. dakikada Görkem orta sahada topu kapma mücadelesinde Pedrinho'ya yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

90+2. dakikada Pendikspor'un uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Erdem Gökçe dk. 77), Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan (Sequeira dk. 87), Wilks (Berkay Sülüngöz dk. 71), Hakan Yeşil, Mesut Özdemir (Hamza Akman dk. 86), Denic, Görkem Bitin, Thuram

Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün (Kerem Kalafat dk. 62), Sinan Osmanoğlu, Arda Şengül, Cemali Sertel (Erkan Kaş dk. 46), Ferhat Yazgan (Ahmed İldiz dk. 46), Atakan Akkaynak (Aleksic dk. 62), Pedrinho, Fredy, Burak Çoban (Thiam dk. 75), Samudio



Goller: Görkem Bitin (dk. 21) (Pendikspor), Thiam (dk. 90+2)

Kırmızı kart: Görkem Bitin (dk. 67) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Mesut Özdemir, Kitsiou (Pendikspor), Samudio, Burak Çoban (Çorum FK)