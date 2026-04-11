Sarıyer rahat kazandı! Hatayspor’u 4 golle geçti...

Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evinde Hatayspor'u konuk etti.

İstanbul ekibi, rakibini 4-0'lık farklı skorla yenerek 3 puana uzanan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Marcos Silva'nın uzun pasında topu kontrol eden Camara, ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılarak yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Demir'in sağından filelerle buluştu. 1-0

53. dakikada hatalı pasta sol kanatta topu kazanan Dembele pasını ceza sahası içine aktardı. Poko'dan seken topu Eze vuruşunu yaparken, savunmadan seken topu Poko takip ederek ağlara gönderdi. 2-0

69. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Demir topu yumruklarken, sağ kanada açılan topu Poko, penaltı noktası üzerine gönderdi. Emeka Eze'nin kontrolü sonrası yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

83. dakikada Batuhan'la hızlı gelişen atakta ceza sahası içine koşu yapan Aytaç Kara, sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Demir'in ayaklarının altından ağlarla buluştu. 4-0



Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Oğuzhan Yazır

Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hamidou Traore (Emre Yeşilyurt dk. 46), Moustapha Camara, Andre Poko (Berkay Aydoğmuş dk. 79), Marcos Silva (Aytaç Kara dk. 63), Dembele (Batuhan Kör dk. 74), Emeka Eze (Ozan Sol dk. 75)

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Fethi Özer, Oğuzhan Yılmaz, Ömer Bayram, Enver Kulasin

Teknik Direktör: Servet Çetin

Hatayspor: Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir, Hakan Çinemre, Yiğit Ali Buz, Sinan Özen (Danjuma (dk. 46), Muhammed Gönülaçar, Sharif Osman (Ali Yıldız dk. 86), Ensar Arslan (Deniz Aksoy dk. 61), Baran Arslan (Yunus Azrak dk. 74), Ünal Emre Durmuşhan, Prince Ating (Yılmaz Cin dk. 74)

Yedekler: Emir Dadük, Seyit Gazanfer, Cenk Doğan, Melih Şen, Mustafa Aydın

Teknik Direktör: Bekir İrtegün

Goller: Camara (dk. 28), Poko (dk. 53), Emeka Eze (dk. 69), Aytaç Kara (dk. 83) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Prince Ating, Baran Sarka, Ersin Aydemir (Hatayspor), Marcos Silva (Sarıyer)

