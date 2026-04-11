SON DAKİKA | Beşiktaş Kulübü toplam borcunu açıkladı!

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor.

Akatlar Mustafa Kemal Merkezi (MKM) Attila İlhan Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 10.30'da başladı.

Siyah-beyazlılların denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularda üyeleri bilgilendirdi. Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira olduğunu kaydetti.

Beşiktaş Kulübü'nün 31 Ağustos 2025 tarihi itibariyle borcu, 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olarak açıklanmıştı.