Thomas Reis’ten geri dönüş sinyalı! Türkiye itirafı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'u çalıştıran ve geçtiğimiz şubat ayında görevinden ayrılan Thomas Reis, dikkat çeken açıklaamlar yaptı.
Alman basınından Bild'e konuşan Reis, Türkiye'ye dönüş ihtimaline kapıyı kapatmazken özellikle İstanbul'un üç büyük kulübüne ayrı bir parantez açtı. Deneyimli teknik adam, "Türkiye'ye dönmeyi asla dışlamam. Gelenekleri olan, tutkulu taraftarlara sahip kulüpler ilgimi çekiyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük kulüpleri çalıştırmak harika olur" sözlerini sarf etti.
TÜRKİYE İTİRAFI
Türkiye'de geçirdiği sürece dair konuşan Reis, en çok taraftarların ilgisinden etkilendiğini dile getirdi. Alman teknik adam, günlük yaşamda bile büyük bir sevgiyle karşılandığını belirterek, "İnsanlar bana inanılmaz sıcak davrandı. Sokakta, restoranda, her yerde büyük ilgi gördüm. Bu beni çok etkiledi" dedi.
Reis ayrıca Samsun'da yaşadığı insani bir anıyı da paylaşarak, geçimini sağlamak için mısır satan bir kişinin kendisine ücretsiz mısır vermek istemesinin kendisini derinden etkilediğini söyledi.
SOSYAL SORUMLULUK VURGUSU
Deneyimli teknik direktör, Türkiye'de bulunduğu dönemde sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiğini belirtti. Samsun'da bir çocuk yuvasına destek olduğunu ifade eden Reis, fırsat buldukça çocuklarla vakit geçirdiğini ve bunun kendisi için çok özel olduğunu söyledi.
İSTİKLAL MARŞI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye'deki maç öncesi seremonilere de değinen Reis, İstiklal Marşı'nın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Alman teknik adam, "Marşı ezbere bilmiyordum ama her zaman saygıyla ayakta durdum. Zamanla o anı dört gözle beklemeye başladım. Tüm stat aynı anda söylüyor, bu çok etkileyici bir atmosfer" ifadelerini kullandı.
Reis, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için özel bir tişört giydiğini de belirterek, Türkiye'ye ve değerlerine saygı göstermeye özen gösterdiğini ifade etti.
AYRILIK SÜRECİNE SİTEM
Samsunspor'dan ayrılığına da değinen Reis, sürecin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Başarılı bir dönem geçirmelerine rağmen görevine beklenmedik şekilde son verildiğini belirten deneyimli teknik adam, ayrılık şeklinin daha farklı olması gerektiğini dile getirdi.
Reis, tüm yaşananlara rağmen Türkiye'de çok güzel anılar biriktirdiğini ve gördüğü sevginin kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı. Alman teknik adam, Türk futbolunda çalışmanın kendisine önemli tecrübeler kattığını da sözlerine ekledi.