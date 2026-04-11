Thomas Reis’ten geri dönüş sinyalı! Türkiye itirafı

TÜRKİYE İTİRAFI

Türkiye'de geçirdiği sürece dair konuşan Reis, en çok taraftarların ilgisinden etkilendiğini dile getirdi. Alman teknik adam, günlük yaşamda bile büyük bir sevgiyle karşılandığını belirterek, "İnsanlar bana inanılmaz sıcak davrandı. Sokakta, restoranda, her yerde büyük ilgi gördüm. Bu beni çok etkiledi" dedi.

Reis ayrıca Samsun'da yaşadığı insani bir anıyı da paylaşarak, geçimini sağlamak için mısır satan bir kişinin kendisine ücretsiz mısır vermek istemesinin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

SOSYAL SORUMLULUK VURGUSU

Deneyimli teknik direktör, Türkiye'de bulunduğu dönemde sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiğini belirtti. Samsun'da bir çocuk yuvasına destek olduğunu ifade eden Reis, fırsat buldukça çocuklarla vakit geçirdiğini ve bunun kendisi için çok özel olduğunu söyledi.