1. Lig’in lideri Erzurumspor FK, Süper Lig için gün sayıyor

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 35. haftaya 75 puanla lider giren mavi-beyazlı ekip, Süper Lig hasretini bitirmeye çok yaklaştı.

Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor adıyla iki kez Süper Lig'e yükselen ancak bu ligde tutunamayıp tekrar 1. Lig'e düşen takım, 5 yıldır hasretini çektiği lige 3. kez çıkmaya çalışıyor.

Ligin 34. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-0 galip ayrılan Erzurumspor FK, en yakın rakibi Amed Sportif Faaliyetler ile puan farkını 4'e yükseltti.

Takipçilerinin puan kaybettiği haftada önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Erzurum temsilcisi, üst lige çıkmaya bir adım daha yaklaştı.

YARIN SÜPER LİG'E ÇIKMAYI GARANTİLEYEBİLİR

Trendyol 1. Lig'de normal sezonun bitimine 4 hafta Erzurumspor FK, yarın Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir.

Zirveyi ilgilendiren maçların yarın yapılacağı ligde Boluspor'u konuk edecek Erzurum temsilcisi, bu mücadeleyi kazanıp takipçilerinden Esenler Erokspor'un Sakaryaspor deplasmanında puan kaybetmesi halinde Süper Lig biletini alacak.

Erzurumspor FK, yarınki maçlar öncesi 75 puanla zirvede yer alırken Amed Sportif Faaliyetler 71 puanla ikinci, Esenler Erokspor ise 67 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan ekiplerin doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde mavi-beyazlı ekip, son 3 haftada ise Sipay Bodrum FK (D), Özbeyli Bandırmaspor ve Arca Çorum FK (D) ile karşılaşacak.

İÇ SAHA VE DEPLASMANDA EN YAKIN TAKİPÇİLERİNİ MAĞLUP ETTİ

Süper Lig'den düştüğü 11 Mayıs 2021 tarihinden bu yana tekrar lige yükselmek için çabalayan Erzurumspor FK, bu sürede uzun bir dönem transfer yasaklarıyla uğraştı.

İstediği takviyeleri yapamayıp elindeki kadroyla uzun süre mücadele eden mavi-beyazlı ekip, yasağın kalkmasıyla 2025-2026 sezonu öncesinde 7 yerli, 4 yabancı olmak üzere 11 yeni futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Geçen aralık ayının sonlarında başlayan seriyle üst üste 12 maç kazanan ve bu serisi Eminevim Ümraniyespor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle (3-1) sona eren takım, 12 müsabakalık periyotta rakip fileleri 38 kez havalandırıp kalesinde sadece 3 gol gördü.

İç sahada Kazım Karabekir Stadı'nı adeta bir "kale"ye çeviren Erzurum temsilcisi, son maçlarında taraftarının da desteğiyle ligin bitimine az bir süre kala kritik puanlar topladı. Özellikle şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 ve Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 mağlup eden mavi-beyazlı ekip, aldığı bu galibiyetlerle sahasındaki gücünü perçinledi.

Sadece Erzurum'da değil, dış sahada da rakiplerine şans tanımayan ekip, ligin 32. haftasında yine şampiyonluk mücadelesi veren takipçilerinden Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig yolunda kritik virajı dönmeyi başardı.

Son olarak 34. hafta mücadelesinde konuk olduğu İstanbulspor'u Sylla'nın son dakikalarda bulduğu golle 1-0 geçmeyi başaran Erzurumspor FK, en yakın takipçilerinin puan kaybı yaşadığı haftada liderliğini sağlamlaştırdı.