2. Lig’de Bursaspor şampiyon gibi! 1 puan yetecek

2. Lig'in 32. haftasında Ankara Demirspor, Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşma Profesör Doktor Fethi Heper Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Mehmet Terece düdük çaldı.
Bursaspor, Ankara Demirspor deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.
Bursaspor'un ve maçın tek golünü 15. dakikada Halil Akbunar kaydetti.
Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 74'e yükseltti. Ankara Demirspor ise 48 puanda kaldı.
Bursaspor, 2. Lig'de normal sezonun bitimine 2 hafta kala 6 puan farkla lider durumda yer aldı.
Bursaspor, son 2 haftada 1 puan alması veya Aliağa FK'nın puan kaybı halinde şampiyonluğunu ilan edecek ve Trendyol 1. Lig'e yükselecek.