Abdülkerim Bardakcı: Herkes bir tık daha sorumluluk almalı!

Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı ve şampiyonluk yarışını değerlendiren Abdülkerim Bardakcı, "İlk öncelikle içeride önemli bir puan kaybettik. Taraftarımızdan özür dileriz. Çok iyi desteklediler. Kötü oynadık. Yapacak bir şey yok. Tüm avantaj bizde. 2 puan öndeyiz. İçeride oynayacağız rakibimizle. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin" şeklinde konuştu.

Abdülkerim Bardakcı puan kaybına dair, "Fiziksel ve mental bir yorgunluk olabilir. Benim düşüncem, herkesin bir tık daha sorumluluk alması lazım. Şampiyon olacağız. Taraftarlarımız hiç merak etmesin" sözlerini dile getirdi.