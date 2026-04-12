Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aleksandar Stanojevic: Çok basit goller yedik!
Giriş Tarihi: 12.04.2026 17:57

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Konyaspor maçını değerlendirdi.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Konyaspor'u tebrik etmek istiyorum. Bugün bence bu maçı 3-0 kaybetmeyi hiç hak etmedik. Çünkü maçı iyi kontrol ettik. Duran toplardan olsun, kontralardan olsun çok basit goller yedik. Böyle kolay goller yediğimiz için de şuan da sonuncuyuz. Ama bugün gerçekten iyi oynadık. Böyle kaybetmeyi hiç hak etmedik" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic pes etmeyeceklerini belirterek, son maça kadar ligde kalmak için mücadele edeceklerini söyledi.

