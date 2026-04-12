Alman futbolunda tarihi hamle! Kadın teknik direktör çalıştıracak...
Giriş Tarihi: 12.04.2026 10:23

Alman futbolunda tarihi hamle! Kadın teknik direktör çalıştıracak...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin tarihi bir karar vererek, teknik direktörlük görevine kadın çalıştırıcı Marie-Louise Eta'yı getirdi.

Alman futbolunda tarihi hamle! Kadın teknik direktör çalıştıracak...
Bundesliga takımlarından Union Berlin, Steffen Baumgart'ın yerine teknik direktörlük görevine Marie-Louise Eta'yı getirdiğini duyurdu.

Berlin ekibiyle görevine başlayacak olan Eta, böylelikle Alman tarihine geçmiş oldu.. 34 yaşındaki genç antrenör, Bundesliga'da erkek takımına teknik direktörlük yapacak ilk kadın oldu.

Yeni görevi ile açıklamalarda bulunan Marie Louise Eta, "Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden memnunum. Union'un gücü, her zaman olduğu gibi böyle durumlarda tüm kuvvetleri bir araya getirmekti. Ve elbette, takımla birlikte belirleyici puanları alacağımıza inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Alman futbolunda tarihi hamle! Kadın teknik direktör çalıştıracak...
