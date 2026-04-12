Anfernee Djiksteel: Uyumumuz çok iyi!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da Anfernee Djiksteel, mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray maçına dair Djiksteel, "Bugün takım olarak iyi oynadık, iyi savunma yaptık. Yine de gol yedik maalesef. Başımızı dik tutarak mücadeleye devam ettik ve beraberlik golünü bulduk" dedi.

29 yaşındaki savunmacı son olarak, "Birbirimiz ile uyumumuz çok iyi. Tüm sezonu birlikte oynadık. Birbirimizin iyi kötü yönlerini çok iyi biliyoruz" sözlerini sarf etti.