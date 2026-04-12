Beşiktaş’ta Orkun Kökçü resitali! O varsa sorun yok...

Beşiktaş, Antalya engelini 4-2'lik skorla aşarak, Fenerbahçe yenilgisinin yaralarını sararken kaptan Orkun Kökçü de başarılı performansına devam etti.

1 gol ve 1 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon özellikle ikinci yarıda tabelaya katkı anlamında da büyük çıkış sergiledi.

12 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında skora direkt etkide bulundu. Toplamda 8 gol ve 9 asistle bu anlamda Beşiktaş'ın en iyi ismi konumunda. Orkun'un 2025-26 sezonunda skor katkısı sağladığı 13 maçı da siyah-beyazlılar kaybetmedi. Kartal, bu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Ligin ikinci devresinde oynadığı 11 maçın 9'unda gol ya da asist katkısı veren yıldız, formuyla adeta parmak ısırtıyor.