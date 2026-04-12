Bodrum FK’da play-offa geri sayım

Ligde daha önce ilk yılı olan 2023'te play-off finali oynayan, 2024'te yine play-off finalinden tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi başaran yeşil-beyazlı ekip bu sezon da finallerin biletini almak üzere. Kazandığı takdirde play-offu garantileyeceği maçta Bandırmaspor'la yenişemeyen Bodrum FK normal sezonun son 3 haftasına rakibinin 9 puan önünde 62 puanla beşinci sırada girdi. Bodrum, rakipleri tüm maçlarını kazansa dahi kalan haftalarda 1 puan alırsa Play-Off oynayacak. Bandırmaspor 3'te 3 yapamazsa Bodrum FK tüm maçlarını kaybetse bile finallere kalacak. Yeşil-beyazlı ekip kalan 3 maçta Süper Lig'i garantileme yarışında ilk iki sıradaki Erzurumspor ve Amed Sportif'in (D) yanı sıra Sarıyer'le oynayacak.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Bandırmaspor maçının ardından play-offa güçlü gireceklerini söyledi. Son haftaların formda takımıyla zorlu bir maça çıktıklarını ifade eden Yılmaz, "İki hafta önce Çorum FK'yı deplasmanda yenen bir takımla oynadık. Bizi de zorlayacakları belliydi ama futbol adına gerçekten çok mutluyuz. Rakibimize hiç pozisyon vermedik. Bir haftada bu çok zorlu üçüncü maçımızdı. Çok kısa bir sürede üçüncü maçımızı oynadık. Üç tane de çok net gol pozisyonu kaçırdık. Kalemize neredeyse şut attırmadık. Sadece birkaç tane duran toptan bir karambol oldu. O açıdan çok mutluyuz ama tek üzüntümüz taraftarımıza galibiyet armağan edememek. Ama inşallah önümüzdeki hafta Erzurum maçında galibiyet hediye edeceğiz. Futbolcularımız adına çok sevinçliyiz. Hemen hemen çalıştığımız bütün her şeyi sahada uyguladılar, yansıttılar. Form durumumuz gayet iyi. Ligin sonu yaklaşıyor, play-offlara az kaldı. Bu form durumumuzu devam ettirip yeni galibiyet serisiyle inşallah play-offlara güçlü bir şekilde girip hedefimiz olan Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz" diye konuştu.