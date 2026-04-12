Bruno Petkovic: Çok fazla iştahlıyım!

Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor, Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor'un beraberlik golünü atan Bruno Petkovic, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Bruno Petkovic, "Güzel bir maç oldu. Ligin 1'incisine karşı oynadık. Bazı maçlarda topu rakibe vermek gerekiyor. İlk yarı bunu yaptık. İkinci yarı boşluklar bulduk ve golü attık" dedi.

Uzun süre sonra sahalara dönmesine dair soruya Bruno Petkovic, "Sakatlıktan dolayı uzun süre oynayamadım ama bugün biraz daha fazla süre buldum. Çok fazla iştahlıyım. Her zaman takımıma yardım edeceğim. Takımımın geri kalanı gibi iyi iş çıkardım" cevabını verdi.