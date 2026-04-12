Can Keleş: Savaşıp elimizden geleni verdik!

Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor'dan Can Keleş müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma ile ilgili Can Keleş, "Zor bir maça çıktık. Önemli bir puan aldık. Hocamızın iyi planını uyguladık. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. 90 dakika susmadılar. Onlar coşkuyu verdi, biz de savaşıp elimizden geleni verdik" dedi.

Can Keleş son olarak, "Biz her hafta konsantre oluyoruz. Büyük takımlara karşı bütün futbolcular ekstra çaba veriyor. Onu da bugün sahada gösterdik" sözlerini dile getirdi.