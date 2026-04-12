CANLI | Süper Lig’de Galatasaray – Kocaelispor maçı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. Kritik karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.
Zorlu mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal üstlenecek.
VAR'da Adnan Deniz Kayatepe, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.
Galatasaray ile Kocaelispor arasındaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper Yılmaz.
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Djiksteel, Smolcic, Muharrem Cinan, Show, Keita, Linetty, Agyei, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun.
REKABETTE 42. RANDEVU
Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.
Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 9 maç da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın toplam 76 golüne, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında Kocaeli'de yapılan maçı yeşil-siyahlı takım 1-0 kazandı.
EREN ELMALI KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, bu müsabakada da cezalandırılması durumunda 30. haftadaki Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.