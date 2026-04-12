Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Giriş Tarihi: 12.04.2026 14:51 Son Güncelleme: 12.04.2026 14:52

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına start verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan core çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Kayserispor müsabakasında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncuların yenilenme yaptığı idmanda, diğer oyuncuların sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Pas antrenmanlı devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlığını atlatan Edson Alvarez, bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, yarını izinli geçirecek ve maçın hazırlıklarına 14 Nisan Salı günü yapılacak antrenmanla devam edecek.

