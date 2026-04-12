Giriş Tarihi: 12.04.2026 09:42 Son Güncelleme: 12.04.2026 09:43

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun son durumu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbide sakatlık geçiren Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun son durumu belli oldu!
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçe'nin 10 numarası Marco Asensio'dan sevindirici haber geldi.

Sol diz ön çapraz bağında ödem tespit edildiği ve 10 gün olmayacağı belirtilen İspanyol yıldız, hızla başlanan tedavisine olumlu yanıt verdi.

RİZE MAÇINDA KADRODA

Asensio'nun gelecek hafta oynanacak kritik Çaykur Rizespor mücadelesinin ikinci yarısında süre alabileceği belirtildi. Sağlık ekibinin, durumu hafta boyunca yakından takip edeceği ve tam hazır olmadan riske edilmeme ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun son durumu belli oldu!
