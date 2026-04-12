Fenerbahçe’de Talisca rekora koşuyor!

Kayseri'de kalitesini ortaya koyarak 2 gol, 1 asist kaydeden Anderson Talisca, Süper Lig'de 2 ay aradan sonra ağları havalandırdı.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 gol, 5 asiste ulaşan Brezilyalı yıldız, kariyer rekorunu kovalıyor. 4 kez daha fileleri sarsması halinde en iyi dönemini yaşayacak olan Sambacı, kalan haftalarda bu başarıya ulaşmak için mücadele edecek. Daha önce Al-Nassr forması giydiği 2023-2024 sezonunda 26 gol atan tecrübeli oyuncu, kendi rekorunu geliştirmek istiyor.

Talisca karşılaşma sonrası, "Kendi adıma çok mutluyum. Ben hayatım boyunca 10 numara oynadım. Bu sezon daha çok 9 numaraydım. Bu bölgede elimden geleni gösterdim. Goller atıyorum. Takımın performansından çok mutluyum. Ben hiçbir zaman istatistikler için endişelenmedim. Benim tek isteğim, ailem ve takımımla mutlu olmak" şeklinde konuştu.