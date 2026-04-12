Fenerbahçe’nin 3 yıldızı Avrupa’nın gözdesi!

Kayserispor engelini 4 golle aşan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Archie Brown ve Dorgeles Nene'nin performansı dikkat çekiyor. 3 futbolcunun da bir süredir Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar tarafından takip ediliği öğrenildi. ALMAN EKİPLERİ PEŞİNDE Sarı-lacivertlilerin sezon başında Salzburg'dan transfer ettiği Nene'yi Bundesliga ekiplerinin yakın mercek altına aldığı ve rapor hazırladığı belirtildi. Yaz transfer döneminde 3 oyuncu için de teklif gelmesi beklenirken, Fenerbahçe cephesi genç yıldızları için yüksek bonservis bedeli talep edecek.