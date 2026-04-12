Giriş Tarihi: 12.04.2026 14:30 Son Güncelleme: 12.04.2026 14:31

Fenerbahçe'nin 3 yıldızı Avrupa'nın gözdesi!

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe’de son haftalarda üç oyuncunun performansı öne çıkıyor. Form grafiği yükselen yıldız isimleri, Avrupa devleri de mercek altına aldı.

DOĞUKAN YILDIRIM
Fenerbahçe’nin 3 yıldızı Avrupa’nın gözdesi!
Kayserispor engelini 4 golle aşan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Archie Brown ve Dorgeles Nene'nin performansı dikkat çekiyor.

3 futbolcunun da bir süredir Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar tarafından takip ediliği öğrenildi.

ALMAN EKİPLERİ PEŞİNDE

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Salzburg'dan transfer ettiği Nene'yi Bundesliga ekiplerinin yakın mercek altına aldığı ve rapor hazırladığı belirtildi.

Yaz transfer döneminde 3 oyuncu için de teklif gelmesi beklenirken, Fenerbahçe cephesi genç yıldızları için yüksek bonservis bedeli talep edecek.

Fenerbahçe'nin 3 yıldızı Avrupa'nın gözdesi!
