Galatasaray’da Okan Buruk’tan şampiyonluk ve Osimhen sözleri!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "İlk yarı ve ikinci yarının belli dakikalarında topa çok sahiptik. İlk yarıyı full önde oynadık. Rakibi kaleye getirmedik. İkinci yarıda gole kadar pozisyon vermedik. Hatırlamıyorum. O bölüm 5 dakika biraz daha savunma hattımızın geriye çekildiği, rakibimizin üstümüze geldiği ve özellikle ikinci gol çok önemli. Net pozisyona girdik, golü bulsak oyunu koparabilirdik. Rakibimize bir anda cesaret geldi. Oyuncularımız arkaya gitti. İki oyuncu değişikliğiyle ona müdahale etmek istedik. Devamında gol yedik. Golü yedikten sonra çok farklı bir oyun oldu. Beni en çok üzen bu" dedi.

Maçta yapılan faullere dikkat çeken Okan Buruk, "Golü yedikten sonra çok panik yaptık. Daha çok üretebilirdik. Daha sakin kalabilirdik. Çok gereksiz fauller yaptık. Her faulde rakip yatıyor, oyun duruyor, yavaşlıyor. Zaten istedikleri bu. Rakibin uzun topları, ikinci topları... Bir tane de net pozisyon verdik. Oyunu yanlış ve kötü oynadığımız bölüm burasıydı" şeklinde konuştu.