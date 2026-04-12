Galatasaray’dan Süper Lig’de 5. beraberlik!

Giriş Tarihi: 12.04.2026 22:47

Kocaelispor maçında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 5. kez rakipleriyle puanları paylaştı.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Aslan bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli kayıp yaşadı. Galatasaray, bu haftaya başlarken, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4 puan önündeydi. Sarı-lacivertlilerin kazanmasıyla puan farkı 2'ye düştü.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Süper Lig'de 5. beraberliği aldı. Aslan daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarında sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

