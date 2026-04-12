Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ismail Jakobs’tan Fenerbahçe sözleri! ‘Şampiyonluk maçı’
Giriş Tarihi: 12.04.2026 22:40

Ismail Jakobs’tan Fenerbahçe sözleri! ‘Şampiyonluk maçı’

Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs, Kocaelispor maçından sonra konuştu.

  • ABONE OL

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Ismail Jakobs açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ismail Jakobs, "Bence iyi bir ilk yarı çıkardık. İkinci yarı futbol oynamayı bıraktık. Dürüst olalım kendimize. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız" dedi.

Şampiyonluk yarışına dair Ismail Jakobs, "İki tane iyi takım hemen arkamızda, Trabzonspor ve Fenerbahçe. Evimizde Fenerbahçe maçı olacak. Bu şampiyonluk maçı olacak. Bu maç için pozitif düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz