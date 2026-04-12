Ismail Jakobs’tan Fenerbahçe sözleri! ‘Şampiyonluk maçı’

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Ismail Jakobs açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ismail Jakobs, "Bence iyi bir ilk yarı çıkardık. İkinci yarı futbol oynamayı bıraktık. Dürüst olalım kendimize. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız" dedi.

Şampiyonluk yarışına dair Ismail Jakobs, "İki tane iyi takım hemen arkamızda, Trabzonspor ve Fenerbahçe. Evimizde Fenerbahçe maçı olacak. Bu şampiyonluk maçı olacak. Bu maç için pozitif düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.