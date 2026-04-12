Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler! "Bedelini ödeteceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

Körfez ekibinin başkanı Recep Durul, maç öncesinde gerilen ortam nedeniyle çarpıcı açıklamalar yaptı.

Recep Durul, "Bugün şehrimiz, camiamız için önemli bir gün. Aslında baktığımızda lig maçlarından bir tanesi fakat son günlerde Galatasaray cephesinden kulübümüze, yönetimimize, hocamıza ve camiamıza ummadığımız, beklemediğimiz birtakım cümleler sarf edildi ve Kocaelispor camiasının onuruna dil uzattılar. Dolayısıyla biz onları burada yenmiştik. Öyle zannediyorum ki bunu hazmedemediler. Daha önce gerekçeleri bize bir müzikten dolayı küfür ettiler... Oysa kendi statlarında her maçta bunlar olabiliyor. Bunları görmezden gelerek bizi hedef tahtasına koymaları hem camiamızın, hem şehrimizin hem de taraftarlarımızın sabrını taşırmıştır. Dolayısıyla biz her kulübe saygı gösteriyoruz. Tribünde bir şey olmuştur ama sadece bizim tribünde olmadı bu. "