Kocaelispor’da Recep Durul’dan Galatasaray maçı sonrası olay sözler!

Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor, Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı taraftarlarla birlikte deplasman tribününde izleyen Kocaelispor Başkanı Recep Durul açıklamalarda bulundu.
Galatasaray maçında galibiyeti kaçırdıklarını belirten Recep Durul, "Bizi motive ettiler, her şeyden önce teşekkür ediyoruz! Galibiyeti kaçıran olduk, üzgünüz. Yediğimiz golün ofsayt olduğu söyleniyor, ona da bakacağım, inceleyeceğim" dedi.
Şampiyonluk yarışına dair soruya Recep Durul, "Ligin gidişatına etki ettik. Ancak kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor! Bizi onurumuz, gururumuz ve duruşumuz ilgilendiriyor. Hak eden şampiyon olsun! Bizim bir tarafımız yok, biz Kocaelispor camiasıyız" cevabını verdi.
Recep Durul şu şekilde devam etti: "Ligin DNA'sı ve kimyası ile oynadık! Kim şampiyon olur, bizi ilgilendirmiyor. Hak eden şampiyon olsun! Biz hiçbir takım için sahaya çıkmayız! Kocaelispor'un onuru ile sahaya çıkar ve mücadele ederiz."
Maç öncesi yaşanan gerilimle ilgili Recep Durul, "Dediğimizi yaptık. 'Sahada cevap vereceğiz' dedik. Rakip takıma sahayı dar ettik. Tüm Türkiye bu akşam Kocaelispor'un onurlu duruşunu gördü. Herkes oyunumuzu takdir etti. Çok gururluyuz. Pahalı ayaklar değil, yıldız oyuncular değil, takım oyunu kazanır" şeklinde konuştu.
Galatasaray'a tepki gösteren Recep Durul, "Bize 'Koltuk vermeyeceğiz, su vermeyeceğiz, yemek vermeyeceğiz' gibi şeyler söylediler. Biz onurlu bir camiayız. Sahada cevap verdik ve 3 puanı kaçırdık. Buradaki stadyumda yer verilmemesini, su verilmemesini; böyle bir durumun yaşanmasını, böylesine bir kulübü yönetenlere gerçekten yakıştıramadım. Biz hiç kimseye böyle bir şey yapmadık, yapmayız" sözlerini dile getirdi.
Maçtan önce sosyal medyadaki iddialara dair Recep Durul, "Biz girmedik protokole, ben protokolde değilim. Taraftarlarla birlikte seyrettik. Biz, biz tercih ettik. Biz bir bütün olduğumuzu, büyük camia olduğumuzu göstermek için böyle yaptık. Ya sonuçta devletin stadyumu. Biz geliriz, federasyondan biletimizi alırız, maçımızı seyrederiz, sorun değil yani. Durup dururken, sinir uçlarımızla oynadılar! Kocaelispor, büyük bir camiadır! Bilmiyorlardı, bunu öğrendiler! Biz bütün takımlara, Galatasaray'a saygılıyız. Benim küfür ettiğim yönünde algı yarattılar, sadece üçlü çektirdim! Algı yaratıyorlar, böyle bir şey yok" dedi.
Recep Durul sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Her zaman yapıcı yaklaşıyoruz, uzlaşı dili kullanmaya gayret ediyoruz. Camialarda bazen yöneticiler duygusal kontrolü kaçırdığı olabiliyor. Önemli olan yine de ortak noktada buluşmak. Sadece kulüpleri değil, ülke futbolunu temsil ediyoruz. Her söylediğimiz sözün, her adımımızın bir önemi var. Benimle ilgili algılar yapıldı ama sorun yok. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Cevabımızı sahada vereceğimizi söyledik. Sahada cevap verdik.
İlk maçtan sonra çalınan müziğe dair Recep Durul, "Müzik bütün statlarda var, sanki başka statlarda, başka şeyler okunuyor! Refleks olmuş ve açılmış. Bizim bilgimiz dışında oldu. O günkü olayı, bugünlere taşımak doğru değildi! Kendi statlarında yapılanları yok sayarak, bizden bahsettiler! Taraftar yapabiliyor, onları susturamazsınız... Olabiliyor..." açıklamasını yaptı.
Her camiaya saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Recep Durul, "İyi ayaklar değil, paralı ayaklar değil, gerçekten yıldız oyuncular değil, takım oyunu maçı kazanıyor. Bunu bir kez daha gördük. Dolayısıyla camialara saygılı olmak lazım. Her amatör takım bile olsa saygı göstermek zorundasınız. Biz Kocaelispor olarak bütün takımlara aynı mesafede saygı gösteriyoruz. Gerçekten böyle bir camiayız. Dolayısıyla biz saygı görmediğimiz taraflara da gerekli cevabı sahada veriyoruz. Ya da söylemlerimizi azaltarak mücadelemizi de vermeye çalışıyoruz" dedi.