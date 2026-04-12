Kocaelispor’da Recep Durul’dan Galatasaray maçı sonrası olay sözler!

Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor, Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı taraftarlarla birlikte deplasman tribününde izleyen Kocaelispor Başkanı Recep Durul açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçında galibiyeti kaçırdıklarını belirten Recep Durul, "Bizi motive ettiler, her şeyden önce teşekkür ediyoruz! Galibiyeti kaçıran olduk, üzgünüz. Yediğimiz golün ofsayt olduğu söyleniyor, ona da bakacağım, inceleyeceğim" dedi.

Şampiyonluk yarışına dair soruya Recep Durul, "Ligin gidişatına etki ettik. Ancak kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor! Bizi onurumuz, gururumuz ve duruşumuz ilgilendiriyor. Hak eden şampiyon olsun! Bizim bir tarafımız yok, biz Kocaelispor camiasıyız" cevabını verdi.

Recep Durul şu şekilde devam etti: "Ligin DNA'sı ve kimyası ile oynadık! Kim şampiyon olur, bizi ilgilendirmiyor. Hak eden şampiyon olsun! Biz hiçbir takım için sahaya çıkmayız! Kocaelispor'un onuru ile sahaya çıkar ve mücadele ederiz."