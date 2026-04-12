Kubilayhan Yücel: Bizim için kırılma noktası oldu!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Iğdır FK'ye 6-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, futbolcularının arzulu ve istekli oynadığını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yücel, oyuna dengeli başladıklarını söyledi.

Oyuncularının iyi bir ilk yarı çıkardığını ifade eden Yücel, "İkinci yarının başında yediğimiz gol bütün dengemizi bozdu. Bizim için kırılma noktası oldu. Ondan sonra toparlanamadık. Maalesef bu sonucu aldık." diye konuştu.

Iğdır FK Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Karaman da maça istedikleri gibi başlayamadıklarını, sonrasında buldukları gollerle müsabakayı kazandıklarını dile getirdi.

Oyuncularını tebrik eden Karaman, "Üç maçımız kaldı. Futbolda her şey mümkün. Kalan üç maçımızda da elimizden gelenin en iyisini yaparak maksimum puanları alıp sezon sonunu göreceğiz." dedi.