Müthiş maçta Göztepe ile Kasımpaşa yenişemedi!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçta Çağdaş Altay düdük çaldı. Göztepe ile Kasımpaşa arasındaki maç 3-3'lük eşitlikle noktalandı.

Göztepe'de fileleri 24. dakikada Juan, 82. dakikada penaltıdan Jeferson ve 89. dakikada Bokele havalandırdı. Kasımpaşa'nın gollerini 45+1. dakikada Ben Ouanes, 52. dakikada Benedyczak ile 76. dakikada kendi kalesine Krastev kaydetti.

Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90+5. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Göztepe 47, Kasımpaşa ise 28 puana yükseldi.