Recep Durul: Gereken cevabı sahada vereceğiz!
Giriş Tarihi: 12.04.2026 18:22

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçına saatler kala stadyuma taraftarlarla birlikte geldi ve açıklamalarda bulundu.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor, saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlı taraftarlar, bu müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı. Körfez ekibinde alınan karar doğrultusunda Başkan Recep Durul ve yönetim kurulu, mücadeleyi taraftarlarla birlikte tribünden takip edecek.

Kocaeli'den 41 otobüsle maçın oynanacağı stadyuma gelen Kocaelisporlu taraftarlar ve yönetim, bilet kontrolü ve üst aramalarının yapılmasının ardından tribüne giriş yaptı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Hodri Meydan burada. Futbolcularımız hazır. Gereken cevabı sahada vereceğiz" dedi.

