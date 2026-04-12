Şehirde resital!

Sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Başakşehir, ligde 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı. 9 ve 40'ıncı dakikada Shomurodov'un golleriyle havaya giren turuncu-lacivertli ekip, 42'de de Bertuğ'un kafasıyla rahatladı.
İlk devrede rakibinin fişini çeken Başakşehir, puanını 47 yaparak Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü. Ligde 9 maçtır (6 yenilgi-3 beraberlik) yüzü gülmeyen Gençlerbirliği'ne teknik direktör Volkan Demirel de çare olamadı.
5 haftadır görevde olan 44 yaşındaki çalıştırıcı, 4 mağlubiyet-1 beraberlikle hayal kırıklığı yaşattı.