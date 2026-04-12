Selçuk İnan: Burada olmak mutluluk veriyor!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya dair Selçuk İnan, "Geçen hafta da çok zorlu bir maç oynadık. Bugün bir kat daha zor maça çıkacağız. Bu tür maçları oynamak kolay değil ama oyuncuları motive etmek açısından diğer maçlara nazaran kolay oluyor işimiz. Bu maç bizim için çok önemli. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. Rakibimiz ligin belki de en güçlü takımı, bunun da farkındayız" dedi.

Galatasaray'da futbolculuk döneminde forma giymesi ile ilgili Selçuk İnan, "Burada olmak her zaman mutluluk veriyor benim için. Bugün de o günlerden biri olacak inşallah. Mutlaka pozisyonlar bulacağız, bunları değerlendirirsek buradan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Takımının son durumu hakkında bilgi veren Selçuk İnan, "Sakatlarımız var. Petkovic iyi ve süre alacak. Haidara'yı oynatamadık, Muharrem sakat, Boton sakat, kalecimiz sakat. Biraz kısıtlı bir kadromuz da var, özellikle arkada. Jo gibi bir oyuncu eksikti, kafamda o tip bir şey tasarladım. Değişken oynayacaklar. Galatasaray'ın zaaflarına, artılarına çalıştık. Elimizdeki en iyi kadroyu sahaya sürdük. Kafamdaki oyunu sahaya yansıtabilirsek iyi sonuç elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.