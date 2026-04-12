Serdar Dursun’dan Galatasaray maçı sonrası penaltı tepkisi!

Jakobs ile girdiği hava topu mücadelesi ile ilgili soruya Serdar Dursun, "Az önce içerde gördüm, maçta da hissettim. Kafaya yükseldim, Jakobs orada itti beni. Bence pozisyon penaltıydı. Hakem, VAR'a gidebilirdi ama çok çabuk es geçildi. Neden bilmiyorum. Belki Jakobs akıllıca yaptı ama VAR'a gidip, penaltı verebilirdi" cevabını verdi.

Galatasaray ile oynanan 2 maçta 4 puan almalarına vurguda bulunan Serdar Dursun, "Golü atınca üstünlük bize geçti, bir tane direğimiz var. Kazanmak için böyle maçlarda da şans lazım. Böyle büyük ve değerli bir camiaya karşı 4 puan aldık. 1 puan değerli ama son dakikalara bakarsak 3 puan daha güzel olabilirdi" sözlerini dile getirdi.

Serdar Dursun şu şekilde devam etti: "Başakşehir maçına benzer bir karşılaşma oynadık. Böyle statlarda ilk 20 dakika gol yemeyeceksin; sonra dakikalar geçtikçe üstünlüğü ele alabilirsin. Sonrasında defans arkasına toplar atacaksın. Son bölümde daha iyi oynadık."