Son dakika: Galatasaray, Kocaelispor’a takıldı! Zirvede puan farkı 2’ye indi

İSRAİL PROTESTO EDİLDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail karşıtı pankart açtı.

Filistin'de yapılan soykırımı sık sık gündeme getiren Galatasaray taraftarı, ABD ile İran'a saldırarak büyük bir savaşın başlamasına neden olan İsrail'e yine tepki gösterdi.

Taraftarlar, kale arkasında "İnsanlık bir olsun Siyonizm yok olsun" yazılı pankart açtı. Pankartta Siyonizm'i İsrail bayrağının renklerinde yazan taraftarlar, "O" harfini ise "Davut Yıldızı" simgesiyle vurguladı.