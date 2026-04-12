Tottenham kabustan uyanamadı! Küme düşme tehlikesi

Sunderland, Premier Lig'in 32. haftasında Tottenham ile kozlarını paylaştı. Sunderland, Tottenham karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Sunderland'in ve maçın tek golünü 61. dakikada Nordi Mukiele kaydetti.
Bu sonucun ardından Tottenham 30 puanda kaldı. Tottenham haftayı küme düşme hattında kapattı. Sunderland ise puanını 46'ya yükseltti.
Tottenham, Premier Lig'de gelecek hafta Brighton'ı konuk edecek.
Tottenham'ın başında ilk maçına çıkan Roberto De Zerbi ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Öte yandan Tottenham'ın Premier Lig'deki galibiyet hasreti 14 maça yükseldi.