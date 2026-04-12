Uğurcan Çakır: Her şey bizim elimizde!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Uğurcan Çakır müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Puan kaybına dair Uğurcan Çakır, "İstemediğimiz bir puan kaybı aslında. Maça iyi başlamıştık. İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtıyorduk. İkinci yarı iyi performans sergileyemedik. Golü gördük kalemizde. Bir avantaj kaybettik. Kafamızı kaldırıp bu puan kaybını telafi etmeye çalışacağız" dedi.

Şampiyonluk yarışı ile ilgili Uğurcan Çakır, "5 maç kaldı. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. 2 puan öndeyiz. Avantaj kaybettik. Antrenmanlarda, sahada daha fazlasını vermeliyiz. Futbol ciddi bir oyun. Her an ciddi olmalısınız. Anları iyi oynamazsanız cezalandırılıyorsunuz. Bugün anları iyi oynayamadık. İnşallah kalan 5 maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz" sözlerini dile getirdi.