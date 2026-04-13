Abdullah Kavukcu'dan Okan Buruk'a destek paylaşımı!
Giriş Tarihi: 13.04.2026 20:13

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'a destek verdi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından eleştirilerin arttığı sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'a yönetimden destek geldi.

Kavukcu, "Dün, bugün ve yarın seninleyiz ve inanıyoruz. Hocam da hocam." ifadelerini kullandı.

Abdullah Kavukcu'nun paylaşımı şu şekilde:

