Abdullah Kavukcu’dan Okan Buruk’a destek paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından eleştirilerin arttığı sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'a yönetimden destek geldi.

Galatasaray Başkanvekili Abdullah Kavukcu, sosyal medya hesabından Okan Buruk paylaşımında bulundu.

Kavukcu, "Dün, bugün ve yarın seninleyiz ve inanıyoruz. Hocam da hocam." ifadelerini kullandı.

