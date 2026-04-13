Amedspor, Ümraniyespor engeline takıldı!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amedspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle noktalandı.
Amedspor'un gollerini 27. dakikada Mehmet Yeşil ile 90+3. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. Ümraniyespor'da fileleri 22. dakikada Batuhan Çelik ve 69. dakikada Bardhi havalandırdı.
Bu sonucun ardından Amedspor 72, Ümraniyespor ise 43 puana yükseldi.
Amedspor'un puan kaybı ve Esenler Erokspor'un kazanması sonrası iki takım arasındaki puan farkı 2'ye düştü.
Erzurumspor FK'nın 78 puanla zirvede yer aldığı ligde sezonu ilk 2 sırada bitiren takımlar Süper Lig'e yükselecek.
Puanını 43'e yükselten Ümraniyepor ise düşme hattı ile olan puan farkını 7 olarak korudu.