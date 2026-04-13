Anderson Talisca’dan Galatasaray’a şampiyonluk mesajı!

G.SARAY MAÇI HAKKINDA

"Önümüzde beş final maçı var. Bunlardan biri de Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma. Tüm özverimizle çalışmaya devam etmeliyiz. Her şey yolunda giderse, kupayı kazanacağız" diye konuştu.

32 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'ye geleli bir yıldan biraz fazla oldu ve iyi istatistiklerim var. Bu dönemi taçlandıracak kupa eksik. Türkiye Ligi ve kupada mücadele ediyoruz. Umarım kazanabilir ve taraftarların bize gösterdiği sevgiye karşılık verebiliriz." dedi.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 40 maçta süre bulan Anderson Talisca, 23 gol atıp 5 asist kaydetti.