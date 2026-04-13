Bakan Bak’tan Sivasspor’a ‘Geçmiş olsun’ mesajı!

Giriş Tarihi: 13.04.2026 18:04

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sivasspor 13 Yaş Altı Takımı futbolcularını taşıyan aracın kaza yapması nedeniyle geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Sivas'ta Sivasspor tesislerine girmek üzere dönüş yapan taksiye karşı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu yaşanan kazada 4'ü altyapı futbolcusu 6 kişi yaralandı.

Kazanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sivasspor Kulübü için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sivasspor 13 yaş altı takımı futbolcularını taşıyan aracın kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaşanan bu üzücü olayda yaralanan futbolcu kardeşlerimize acil şifa diliyor, futbolcuların ailelerine ve Sivasspor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

