Beşiktaş’ta Ersin Destanboğlu belirsizliği! Takımda kalacak mı?

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, Başakşehir maçıyla takımın en formda oyuncuları arasına yükseldi.
Gözler 2 aydır iyi giden genç eldivenin sözleşmesine çevrildi. Sezon sonu kontratı bitecek olan Ersin'in durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın genç kalecisinin kalmasına olumlu baktığı biliniyor.
SEZON SONUNDA KARAR VERECEK
Ancak Kartal'ın file bekçisine geçmişte olduğu gibi Belçika'dan bazı takımların ilgisinin arttığı ve durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Ersin Destanoğlu'nun sezon sonu vereceği karara göre Beşiktaş'taki geleceği belli olacak.