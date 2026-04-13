Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi geriden gelerek geçti!
Giriş Tarihi: 13.04.2026 22:03

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig 29. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'unda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Qazim Laçi ve 81. dakikada Ali Sowe kaydetti. Gaziantep FK'nin tek sayısı ise 23. dakikada Mohamed Bayo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, puanını 36'ya yükseltirken, Gaziantep FK 34 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Kayserispor'u konuk edecek.

