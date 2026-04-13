Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Nene mutluluğu!
Giriş Tarihi: 13.04.2026 09:55 Son Güncelleme: 13.04.2026 09:57

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Dorgeles Nene'nin son haftalarda gösterdiği performans dikkatleri çekiyor.

SPOR SERVİSİ
  • ABONE OL

Fenerbahçe'nin sezon başında Salzburg'dan 18 milyon Euro bedelle renklerine bağladığı Nene gösterdiği performansla parmak ısırtırken takımını şampiyonluk yarışında tutan en önemli isimlerin başında geliyor.

Son olarak Kayserispor maçında gol atan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı lacivertli formayla 21 gole direkt katkıda bulundu. Nene bu sezon 11 kez rakip ağları havalandırırken tüm kulvarlarda 10 da asiste imza attı. Nene ligin 27. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada 3 kez fileleri sarsarak sarı-lacivertli kulübün tarihinde en genç hat-trick yapan yabancı oyuncu olmuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz