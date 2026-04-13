Fenerbahçe’de Nene mutluluğu!

Fenerbahçe'nin sezon başında Salzburg'dan 18 milyon Euro bedelle renklerine bağladığı Nene gösterdiği performansla parmak ısırtırken takımını şampiyonluk yarışında tutan en önemli isimlerin başında geliyor.

Son olarak Kayserispor maçında gol atan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı lacivertli formayla 21 gole direkt katkıda bulundu. Nene bu sezon 11 kez rakip ağları havalandırırken tüm kulvarlarda 10 da asiste imza attı. Nene ligin 27. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada 3 kez fileleri sarsarak sarı-lacivertli kulübün tarihinde en genç hat-trick yapan yabancı oyuncu olmuştu.