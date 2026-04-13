İnanmayınca olmuyor!

Maç öncesi Okan Buruk'un sözleri ile başlayan gerilimde Aslan, Selçuk İnan'ın ekibine 2 puan kaybetti. 30'da Sane'nin golü ile bahar havasına giren sarı-kırmızılılar, ikinci yarı frene bastı. Yüklenen Kocaeli, Petkovic ile 1-1'i bulup Rams Park'a kara kışı getirdi. G.Saray ile takipçisi F.Bahçe arasındaki fark ikiye indi
ABONE OL
SANE KAFASINI İYİ KULLANDI! Leroy Sane maçın açılış golünü atarken bu kez kafasını kullandı! Alman yıldız Süper Lig'de G.Saray forması ile ilk kez kafa golü buldu. Ayrıca en son Mart 2023'te Bayern Münih forması ile attığı kafa golünün ardından ilk kez aynı vuruşu yaptı. Sane'nin bu sezonki bir diğer başarısı ile 5. kez ile ligde en çok açılış golü atan isim oldu.
Leroy Sane bu sezon ligde 6 kez fileleri sarsarken 5 defa da asist yaptı. Alman yıldız bu sezon Süper Lig'de toplamda 11 kez skor katkısı sağladı.
3 GOL YOKSA 3 PUAN DA YOK!
Sarı-kırmızılıların evindeki yenilmezlik serisi devam etti. Aslan ligde son 11 iç saha maçında 9 defa kazanıp 3 beraberlik aldı. Cimbom bu galibiyetlerinin tamamında ise en az 3 gol atarak zafere ulaştı.
30 YIL SONRA KAYIP!
Aslan bu sezon oynadığı iki Kocaeli maçında da puan kaybetti. 1996-97 sezonundan bu yana G.Saray, Körfez ekibine aynı sezonda ilk kez iki maçta da puan bıraktı.
FUTBOL CİDDİ OYUNDUR
Deneyimli isimlerden Uğurcan Çakır, 5'te 5 yaparak şampiyonluk istediklerini söyledi: "5 maç kaldı. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. 2 puan öndeyiz. Avantaj kaybettik. Antrenmanlarda, sahada daha fazlasını vermeliyiz. Futbol ciddi bir oyun. Her an ciddi olmalısınız. Anları iyi oynamazsanız cezalandırılıyorsunuz. Bugün anları iyi oynayamadık. İnşallah kalan 5 maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz."
2. YARI OYNAMAYI BIRAKTIK
Asist yaparak gole katkı veren Ismail Jakobs, iki yarı arasındaki farka dikkat çekti: "Bence iyi bir ilk yarı çıkardık. İkinci yarı futbol oynamayı bıraktık. Dürüst olalım kendimize. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız. İki tane iyi takım hemen arkamızda, Trabzonspor ve Fenerbahçe. Evimizde Fenerbahçe maçı olacak. Bu şampiyonluk maçı olacak. Bu maç için pozitif düşünüyorum."
AĞIR KAYIP
Ligde son 3 maçta 5 puan bırakan G.Saray, 1 yenilgi ve 1 beraberlik gördü. Aslan 5 puanlık kayıbı daha önce 12 maçta (10G 1B 1M) yaşamıştı.