İstanbulspor, Sivas’ta kazandı! Düşme hattından uzaklaştı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta Ayberk Demirbaş düdük çaldı. İstanbulspor, Sivasspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla geçti.

İstanbulspor'un gollerini 34. dakikada Ömer Faruk Duymaz, 49. dakikada kendi kalesine Mert Çelik ve 63. dakikada Sambissa kaydetti. Sivasspor'da fileleri 19. dakikada Yusuf Cihat Çelik havalandırdı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 43'e yükseltti ve düşme hattı ile puan farkını 7'ye çıkardı. Sivasspor ise 50 puanda kaldı ve play-off yarışında ağır yara aldı.