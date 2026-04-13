İyi ki alınmış!

“Bu adam niye alındı?... Maliyeti çok yüksek” eleştirilerine sahada yanıt veren Nene, 21 gole direkt katkıda bulundu
Fenerbahçe'nin sezon başında Salzburg'dan 18 milyon Euro bedelle renklerine bağladığı Nene gösterdiği performansla parmak ısırtırken takımını şampiyonluk yarışında tutan en önemli isimlerin başında geliyor. Son olarakKayserispor maçındagol atan 23 yaşındakikanat oyuncusu, sarılacivertli formayla21 gole direkt katkıdabulundu. Nene bu sezon 11 kez rakip ağları havalandırırken tüm kulvarlarda 10 da asiste imza attı. Nene ligin 27. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada 3 kez fileleri sarsarak sarı-lacivertli kulübün tarihinde en genç hat-trick yapan yabancı oyuncu olmuştu.
SKRİNİAR YETİŞİYOR ASENSİO BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Kayseri deplasmanında ilk 45 dakikada görev yaptı ancak ağrıları nedeniyle riske edilmeyerek oyundan alındı. Bu maçta forma giymeyen Marco Asensio ise gözünü Kadıköy'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasına çevirdi. Portekizli yıldızın, takımındaki yerini almak istediği belirtildi. Skriniar'ın önümüzdeki hafta kadroya girmesi bekleniyor ancak Asensio'nun durumu hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.