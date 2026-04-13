Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İzmir'de 6 gol atıldı kazanan çıkmadı
Giriş Tarihi: 13.04.2026

İzmir’de 6 gol atıldı kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. 6 golün çıktığı Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibinin golleri 24. dakikada Juan, 82'de penaltıdan Jeferson ve 89'da Bokele'den geldi. Konuk ekip ise 45+1'de Ouanes, 52'de Benedyczak ve 76'da Krastev'in kendi kalesine attığı golle skor buldu. Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İzmir ekibi puanını 47, İstanbul temsilcisi ise 28'e çıkardı.

