Kütahya 24 yıl sonra şampiyon
Giriş Tarihi: 13.04.2026

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi Kütahyaspor evinde Bornovaspor 1877'yi 2-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 2. Lige çıkmayı başardı. Dumlupınar Stadı'nda oynanan maçta Kütahya'nın galibiyet gollerini 25. dakikada Aykut Çift ve 35'te Bora Yılmaz kaydetti. Müsabakayı Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri, il protokolü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli tribünden takip etti. 24 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk Kütahya'da büyük sevinç oluşturdu.

