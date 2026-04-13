Kütahya 24 yıl sonra şampiyon

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi Kütahyaspor evinde Bornovaspor1877'yi 2-0 yenerek ligin bitiminebir hafta kala şampiyonluğunuilan etti ve 2. Lige çıkmayıbaşardı. Dumlupınar Stadı'nda oynanan maçta Kütahya'nın galibiyet gollerini 25. dakikada Aykut Çift ve 35'te Bora Yılmaz kaydetti. Müsabakayı Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri, il protokolü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli tribünden takip etti. 24 yılaradan sonra gelen şampiyonluk Kütahya'da büyük sevinç oluşturdu.