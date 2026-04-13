Giriş Tarihi: 13.04.2026

Marie-Louise Eta cam tavanı kırdı!

Almanya'da devrim yaşandı. Teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Union Berlin, Marie-Louise Eta'yı takımın başına geçirdi. 34 yaşındaki Louise Eta, Bundesliga'nın ilk kadın teknik direktörü oldu. Dünya basını bu atamayı futbolun modernleşmesi olarak nitelendirirken İngiliz The Guardian, "Çim tavan parçalandı!", Fransız L'Equipe "Berlin'de tarihi bir karar" başlığını attı. İspanyol ESPN "Modern futbolda yeni bir dönem" derken Alman Bild, "Union'dan cesur hamle" diyerek kulübün bu kararıyla sadece sportif değil, toplumsal bir mesaj verdiğinin altını çizdi. Kariyerinin zirvesini Turbine Potsdam formasıyla yaşayan Eta, 2010 yılında Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma başarısı gösterdi. Kariyerine 3 Bundesliga şampiyonluğu sığdırdı. Teknik direktörlüğe Almanya U17 Kadın Milli Takımı'nda asistanlık yaparak başlarken erkek futboluna geçişi ise Union Berlin U19 takımıyla oldu.

