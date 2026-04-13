Marie-Louise Eta cam tavanı kırdı!

Almanya'da devrim yaşandı. Teknik direktör Nenad Bjelicaile yollarını ayıran Union Berlin,Marie-Louise Eta'yı takımın başınageçirdi. 34 yaşındaki Louise Eta, Bundesliga'nın ilk kadın teknik direktörü oldu. Dünya basını bu atamayı futbolun modernleşmesi olarak nitelendirirken İngiliz The Guardian, "Çimtavan parçalandı!", Fransız L'Equipe"Berlin'de tarihi bir karar" başlığınıattı. İspanyol ESPN "Modern futboldayeni bir dönem" derken Alman Bild,"Union'dan cesur hamle" diyerek kulübün bu kararıyla sadece sportif değil, toplumsal bir mesaj verdiğinin altını çizdi. Kariyerinin zirvesini Turbine Potsdam formasıyla yaşayan Eta, 2010 yılında Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma başarısı gösterdi. Kariyerine 3 Bundesliga şampiyonluğu sığdırdı. Teknik direktörlüğe Almanya U17 Kadın Milli Takımı'nda asistanlık yaparak başlarken erkek futboluna geçişi ise Union Berlin U19 takımıyla oldu.