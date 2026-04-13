Mesut Bakkal: Arkaya bakmadan devam edeceğiz!

Giriş Tarihi: 13.04.2026 23:09

Amedspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ümraniyespor maçı sonrası konuştu.

İHA
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amedspor, evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, buraya puan ya da puanlar almaya geleceklerini söylediğini anımsattı.

İkinci yarı ilk defa oynayan 18 yaş oyuncuları olduğunu belirten Açıkgöz, "Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı ezilmeden oynadılar. Bu takım hiç başkasının yaptığı sonuçlarla değil, kendi yaptıklarıyla ligde kaldı" dedi.

Amedspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise üzgün olduklarını ama oynadıkları oyun, kazanma isteğinden memnun olduklarını ifade etti.

Bakkal, "Oyuna baskılı başladık. Hiçbir oyuncumun isteksiz olduğunu söyleyemem. Sadece rakip takıma karşı baskıları az yaptık. Bu takım şampiyon olacak. Bu oyun bu istek oldukça. 2 puan avantajımız var. Taraftara desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Oyuncular bizim oyuncularımız. Stresli bir ortamdan geçiyoruz. Sahamızda kaybetmek üzdü. Yenilebilirdik de. Dakika 95'e kadar mücadele eden bir takım var. Hala 2 puan öndeyiz. Geldiğim zaman 4 puan gerideydik. Destek istedim, yine istiyoruz. Mücadelemizin karşılığımı alamadık. Berabere bitti. Öndeyiz, avantaj bizde. Vazgeçmek bize olmaz, arkaya bakmadan devam edeceğiz. Oyuncuya karşı biraz daha hoşgörülü olmakta fayda var" diye konuştu.

