Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nevzat Dinçbudak: Çıkacakları Süper Lig'de başarılar dilerim!
Giriş Tarihi: 13.04.2026 22:22

Nevzat Dinçbudak: Çıkacakları Süper Lig'de başarılar dilerim!

Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, Erzurumspor FK maçını değerlendirdi.

İHA
Nevzat Dinçbudak: Çıkacakları Süper Lig’de başarılar dilerim!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dinçbudak, "Kendi kalemize attığımız golle 1-0 geriye düştük. Ondan sonra oyunu dengelemeye çalıştık. Pozisyonlar aradık ama skor adına son vuruşlarda üretkenliği beceremedik. Oyun ortada giderken Erzurumspor FK daha sonra 2-0'ı yakaladı. Dengede giden, karşılıklı atakların olduğu müsabaka, nisan ayının ortasında karlı bir havada oynandı. Erzurumspor FK'yı tebrik ediyorum. Kısa bir süre kaldı. İnşallah 1 puanı da alıp çıkacakları Süper Lig'de başarılar dilerim" diye konuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevzat Dinçbudak: Çıkacakları Süper Lig'de başarılar dilerim!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz