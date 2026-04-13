Nevzat Dinçbudak: Çıkacakları Süper Lig’de başarılar dilerim!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dinçbudak, "Kendi kalemize attığımız golle 1-0 geriye düştük. Ondan sonra oyunu dengelemeye çalıştık. Pozisyonlar aradık ama skor adına son vuruşlarda üretkenliği beceremedik. Oyun ortada giderken Erzurumspor FK daha sonra 2-0'ı yakaladı. Dengede giden, karşılıklı atakların olduğu müsabaka, nisan ayının ortasında karlı bir havada oynandı. Erzurumspor FK'yı tebrik ediyorum. Kısa bir süre kaldı. İnşallah 1 puanı da alıp çıkacakları Süper Lig'de başarılar dilerim" diye konuştu.