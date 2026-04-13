Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nisan ayında kar yağdı! Erzurumspor FK, Süper Lig’e çok yakın
Giriş Tarihi: 13.04.2026 19:03

Nisan ayında kar yağdı! Erzurumspor FK, Süper Lig'e çok yakın

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Boluspor’u 2-0 mağlup etti. Erzurumspor FK, üçüncü sıradaki Esenler Erokspor ile puan farkını 11’e yükseltti. Esenler Erokspor puan kaybederse, Erzurumspor FK, Süper Lig’e yükselecek.

  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK, Boluspor ile kozlarını paylaştı. Erzurumspor FK, Boluspor karşısında 2-0 galip geldi.

Erzurumspor FK – Boluspor maçının yoğun kar yağışı altında oynanması dikkat çekti.

Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada kendi kalesine Gökhan Akkan ile 43'üncü dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 78'e yükseltti ve liderliğini perçinledi.

Boluspor ise 42 puanda kaldı ve düşme hattı ile farkı açamadı.

Erzurumspor FK, üçüncü sıradaki Esenler Erokspor ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti.

Esenler Erokspor'un puan kaybetmesi halinde Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükselen ilk takım olacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Nisan ayında kar yağdı! Erzurumspor FK, Süper Lig’e çok yakın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz